The first five victims: Ammunition exploded near housing near Kiev — Prosecutor General's Office

The fire and secondary detonation in the Buchansky district of the Kiev region occurred as a result of an attack by a Russian UAV on the territory of one of the enterprises.
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