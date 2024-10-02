«Таврида.АРТ» приглашает на Ярмарку осеннего урожая

«Таврида.АРТ» приглашает на Ярмарку осеннего урожая19 октября с девяти утра до двух часов дня жители и гости Крымского полуострова смогут посетить масштабную Ярмарку осеннего урожая, которая пройдёт на территории «АРТ-ЭКСПО».
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