Телеканал "КРЫМ 24"

87 подписчиков

На кабельном заводе Крыма рассказали о работе в условиях санкций

На кабельном заводе Крыма рассказали о работе в условиях санкций

Крупный кабельный завод Крыма готов увеличить производство в два раза. В условиях санкций он наращивает мощности и уже вышел на всероссийский рынок – поставляет свою продукцию в Ростов, Краснодар, Махачкалу и ряд других регионов России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх