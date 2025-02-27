Царьград Фото: коллаж Царьград Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Павлу Зарубину.
Даже Киев штурмовать не потребуется: План России прост и изящен
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
Вот в чём наша беда, мы,народ, не понимаем действий и слов Путина, ему это, похоже до фени.Куда то исчезают не достигнутые "цели СВО".А на фоне, озабоченного тратами на Украину денег и людей, Трампа, Путин смотрится вообще срамно,Трамп трещит о финансовых и людских потерях Америки, Путин же, ни словечка не сказал о потерях ВС РФ и что РФ должна Украина, где должны зарабатывать себе на хлеб , пленные укровояки.Путин, скажи что ты обещаешь россиянам после СВО или после "сделки" с Трампом, только больше не жалуйся, что тебя обманули, это не так, это ты обманываешь свой народ, говоря одно,а делая другое.Это позор России.
Ответить
17 час.
Александр Николаевич
Нашей бы большой победой было полное уничтожение чучела огородного- ЕС!!! В этом Трамп с нами....
Ответить
17 час.
Михаил Воскресенский
Верить пиндосам себя не уважать. Технологии никто нам не даст, на каждый потраченный доллар амеры возьмут три...И мира тоже не будет если не достигнем поставленных целей на украине...А это полная безоговорочная капитуляция.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии