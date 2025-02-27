Даже Киев штурмовать не потребуется: План России прост и изящен

Александр Ляшенко

Вот в чём наша беда, мы,народ, не понимаем действий и слов Путина, ему это, похоже до фени.Куда то исчезают не достигнутые "цели СВО".А на фоне, озабоченного тратами на Украину денег и людей, Трампа, Путин смотрится вообще срамно,Трамп трещит о финансовых и людских потерях Америки, Путин же, ни словечка не сказал о потерях ВС РФ и что РФ должна Украина, где должны зарабатывать себе на хлеб , пленные укровояки.Путин, скажи что ты обещаешь россиянам после СВО или после "сделки" с Трампом, только больше не жалуйся, что тебя обманули, это не так, это ты обманываешь свой народ, говоря одно,а делая другое.Это позор России.