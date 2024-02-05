Врач назвала опасность переизбытка сахара Врач-гастроэнтеролог и врач-диетолог из “СМ-Клиники” Анастасия Чижикова высказалась о том, что избыточное потребление сахара может вызвать хроническое воспаление.
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