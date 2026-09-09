Вместо Европы и Таиланда: в России идет рост спроса на поездки в Узбекистан

Туристический поток из России в Узбекистан показал взрывной рост в первом полугодии 2026 года.Интерес к республике увеличивается в разы быстрее, чем к соседним странам Центральной Азии, превращая Ташкент, Самарканд и Бухару в новые центры притяжения для соотечественников.
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