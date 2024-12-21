Готовится большой ракетный удар по Украине,»Герани» громят военный аэродром, Запорожье и Полтава сотрясались от взрывов, удары по Украине на сегодня, 21 декабря Юлия СоколоваИдет подготовка сокрушительного удара по Украине в ответ на обстрел Рыльска и гибели мирных россиян.