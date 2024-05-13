Среди тех, кто принял участие в ряде дискуссий, был спикер краевого парламента Алексей ДОДАТКО. К собравшимся на заседание Совета законодателей России при Федеральном Собрании обратился Президент РФ Владимир Путин: «Принимая бюджеты, ключевые законы, всем необходимо действовать в единой логике, с пониманием общих задач страны.
На Совете законодателей обсудили проблемы демографии
Комментарии
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МС
Марина Свобода
как ни обсуждай, а все в своих интересах решают. Народ - электорат, должен вообще за счастье почитать, что его иногда вспоминают. И наважно, для него что-то делают или нет. Главное - вспомнили, что он (кормилец и защитник) существует.
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