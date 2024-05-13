Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 017 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

На Совете законодателей обсудили проблемы демографии

На Совете законодателей обсудили проблемы демографии

Среди тех, кто принял участие в ряде дискуссий, был спикер краевого парламента Алексей ДОДАТКО. К собравшимся на заседание Совета законодателей России при Федеральном Собрании обратился Президент РФ Владимир Путин: «Принимая бюджеты, ключевые законы, всем необходимо действовать в единой логике, с пониманием общих задач страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МС
Марина Свобода
как ни обсуждай, а все в своих интересах решают. Народ - электорат, должен вообще за счастье почитать, что его иногда вспоминают. И наважно, для него что-то делают или нет. Главное - вспомнили, что он (кормилец и защитник) существует.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх