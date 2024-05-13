На Совете законодателей обсудили проблемы демографии

МС

Марина Свобода

как ни обсуждай, а все в своих интересах решают. Народ - электорат, должен вообще за счастье почитать, что его иногда вспоминают. И наважно, для него что-то делают или нет. Главное - вспомнили, что он (кормилец и защитник) существует.