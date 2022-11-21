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Уэльс не выигрывает 6 матчей подряд. Последняя победа вывела сборную на ЧМ-2022

Уэльс не выигрывает 6 матчей подряд. Последняя победа вывела сборную на ЧМ-2022

Ничья с США на ЧМ-2022 продлила серию Уэльса без побед до шести матчей. В матче 1-го тура группового этапа сборная Уэльса сыграла вничью со сборной США (1:1).

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