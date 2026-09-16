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Спорт Уик-Энд

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Соболев почти догнал Глушенкова образца его самого яркого позапрошлого сезона и повторил лучший старт в своей карьере

Соболев почти догнал Глушенкова образца его самого яркого позапрошлого сезона и повторил лучший старт в своей карьере

Форвард «Зенита» Александр Соболев отметился забитым мячом и голевой передачей в матче 9-го тура РПЛ против «Балтики» (3:2).

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