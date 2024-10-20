Автор уже как-то раз упоминал это знаковое в ироничном смысле событие в моей жизни. Я с друзьями поехал отдыхать на Азов.
Как евреев России превращали в русофобский таран
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Есть евреи, а есть жы.ы. Это - две разные национальности.
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1 час.
Игорь Василевский
Тан, твоя юдофобия понятна. И во многом она имеет место быть, опираясь на реальные факты. Но, что Иванка приняла иудаизм - для жидов значения не имеет. Для нее она гой - чужая. Она не принадлежит к изям по рождению. Как, впрочем, и у мусульман - такое же отношение к вновь обращенным. Ну, а то, что сия нация расползлась по России.. Спасибо скажи самому русскому из царей- Александру 2му. НО!!! Притеснения от них упоминаются русскими купцами еще со времен Александра Невского.
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37 мин.
Игорь Василевский
Жид - это еврей по-польски. Но, вы правы. Есть (вернее, были) евреи -портные, сапожники, медикусы разные. А есть и жиды. Те, кто за деньги продаст мать родную. Им, увы, принадлежит контроль почти за 90% денюшек в мировом обороте...
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34 мин.
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