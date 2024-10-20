Как евреев России превращали в русофобский таран

Игорь Василевский

Тан, твоя юдофобия понятна. И во многом она имеет место быть, опираясь на реальные факты. Но, что Иванка приняла иудаизм - для жидов значения не имеет. Для нее она гой - чужая. Она не принадлежит к изям по рождению. Как, впрочем, и у мусульман - такое же отношение к вновь обращенным. Ну, а то, что сия нация расползлась по России.. Спасибо скажи самому русскому из царей- Александру 2му. НО!!! Притеснения от них упоминаются русскими купцами еще со времен Александра Невского.