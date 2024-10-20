Сменившая гражданство российская фигуристка оценила предпоследнее место на турнире

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов, ныне представляющая США в танцах на льду с Джеффри Ченом, оценила выступление на первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) сезона-2024/2025 Skate America.
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