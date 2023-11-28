Вокалиста панк-группы из Красноярского края оштрафовали за дискредитацию армии

Вокалиста норильской панк-группы Drunkface Владислава Николаева (псевдоним — Владислав Роскошный) оштрафовали на 400 тысяч рублей по уголовной статье о дискредитации армии, сообщили в объединенной пресс-службе судов края.
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