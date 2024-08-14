Алаудинов дал оценку действиям ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выполнили поставленных задач в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов, передает РИА Новости.
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