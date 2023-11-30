Блинкен «четко дал понять» Израилю о необходимости реализации плана защиты мирных палестинцев

Глава Госдепа США Энтони Блинкен на брифинге в Тель-Авиве по итогам своего визита в Израиль в четверг, 30 ноября, заявил, что прежде чем возобновлять в секторе Газа крупные военные операции Израиль должен реализовать план защиты мирных палестинцев в анклаве, – сообщает The Times of Israel.