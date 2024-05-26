В Белгородской области 4 человека погибли и 18 ранены из-за обстрелов ВСУ 25 мая

Global look press/Petrov Sergey/news.ru В результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ 25 мая четыре мирных жителя погибли и 18 получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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