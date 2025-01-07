Вероятность возобновления транзита российского газа через Украину в Европу оценили

Аналитик Юшков усомнился в возобновлении транзита газа РФ через Украину в ЕС Призыв европейских стран к Украине вновь начать транзит российского газа через свою территорию не даст результата, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.