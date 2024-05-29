По трём адресам в Южном Медведкове примут старые лампочки

Сдать старые лампочки дневного освещения в Южном Медведкове можно по трём адресам. В управе района Южное Медведково сообщили, что пункты сбора отслуживших срок люминесцентных ламп оборудованы в помещениях объединённых диспетчерских служб (ОДС) по адресам: пр.