Для жителей Свиблова открыли регистрацию на участие в экскурсиях по фабрикам и заводам

В рамках проекта «Открой#Моспром» с 11 по 29 марта проведут экскурсии по фабрикам и заводам. Жители Свиблова смогут посетить более 20 предприятий, на которых выпускают продукты питания, косметику, лифты, обувь и игрушки.
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