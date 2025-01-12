Депутат Свищев назвал Овечкина национальным героем Вашингтона

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина национальным героем столицы США, комментируя его погоню за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает "ВсеПроСпорт".