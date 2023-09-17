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Гаджиев – о получении Джонсом и Монсоном российских паспортов: «Большинству на это плевать, это делается для налогов»

«Меня в информационном пространстве недавно критиковали, хотя я сказал в принципе необидные слова. У меня спросили: Монсон хочет стать президентом Союза ММА… Я ответил, что им не может быть тот, кто плохо говорит на русском языке.

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