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Экономист объяснила суть законопроекта о досрочной пенсии для педагогов колледжей

Экономист объяснила суть законопроекта о досрочной пенсии для педагогов колледжей

Законопроект о праве выхода на досрочную пенсию педагогов учреждений среднего профессионального образования позволит предоставить им возможность, которая есть у их коллег в школах, заявила 4 июня директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

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