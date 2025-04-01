ЗАПАДНЫЕ СМИ: ЕС ГОТОВ И ДАЛЬШЕ ВОЕВАТЬ УКРАИНОЙ И НАСТРОЕН СРЫВАТЬ МИРНЫЕ ДОГОВОРЁННОСТИ ﻿

Элла МАЙСТРЕНКО Пока Макрон и Стармер били себя кулаками в грудь, рассказывая о готовности европейцев отправить своих «гарантов безопасности» на территорию Украины (правда, в последнем варианте европейцы должны были нести службу на границе с ЕС, как можно дальше от линии фронта), западные СМИ всё чаще стали писать, что затея эта «маловероятна» и «нежизнеспособна».
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