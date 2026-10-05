Новое нападение на демократию.

Признавайтесь, кто из вас проникал в дома финских депутатов и оставлял там продукты своей жизнедеятельности? Такой крик стоит по этому поводу, что я не смогла пройти мимо, хотя история дурно пахнет - в самом что ни на есть прямом смысле этого слова.