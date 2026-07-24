Раскрыты подробности переговоров Лаврова с главой МИД Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И провели встречу на полях саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в ходе которой обсудили отношения с США и ситуацию на Украине.
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