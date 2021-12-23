С утра в Тюмени наблюдаются 8-бальные пробки и длинный затор на улице Федюнинского

Несколько небольших дорожно-транспортных происшествия дополняют картину утреннего часа пика. В том числе, авария в правом ряду на развязке улиц Закалужской и Червишевского тракта замедляет движение на улице Федюнинского вплоть до улицы Монтажников.
Несколько небольших дорожно-транспортных происшествия дополняют картину утреннего часа пика. В том числе, авария в правом ряду на развязке улиц Закалужской и Червишевского тракта замедляет движение на улице Федюнинского вплоть до улицы Монтажников.
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