Сафонов пока не получил визу на работу во Франции («РБ Спорт»)

25-летний футболист сборной России близок к переходу в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Ранее появилась информация о том, что с голкипера «Краснодара» сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам, адвокат его бывшей супруги опроверг эту новость.