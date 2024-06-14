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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов пока не получил визу на работу во Франции («РБ Спорт»)

25-летний футболист сборной России близок к переходу в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Ранее появилась информация о том, что с голкипера «Краснодара» сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам, адвокат его бывшей супруги опроверг эту новость.

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