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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку 14 снарядами

ВСУ за 20 минут выпустили 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и Пантелеймоновке, об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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