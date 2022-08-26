ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку 14 снарядами

ВСУ за 20 минут выпустили 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и Пантелеймоновке, об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.