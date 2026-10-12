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Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Иваткина отметила, что незаметные траты могут отнимать 15% дохода

Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Иваткина отметила, что незаметные траты могут отнимать 15% дохода

Лишние траты на бесплатную доставку, неиспользуемые подписки и неоптимальные тарифы мобильной связи могут незаметно съедать как минимум 15% дохода.

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