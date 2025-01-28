В России могут ввести потолок цен на авиабилеты

Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev В России может появиться потолок цен на авиабилеты. Кроме того, как сообщают "Известия", перевозчиков обяжут иметь документ, объясняющий их политику ценообразования.
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