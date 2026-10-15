Необычный эффект сняли во время миссии CRS-35 Видео запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX во время миссии CRS-35 к Международной космической станции появилось в сети вскоре после старта.
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