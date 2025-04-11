Ивановская школьница стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике

<p> В Саранске завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике. Он проходил с 4 по 10 апреля на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета им.
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