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Запад сломал Вучича: Косово можно забыть. И разменять на Крым

Запад сломал Вучича: Косово можно забыть. И разменять на Крым

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА  200,6K прочтений Вчера Президент Сербии Александр Вучич публично отказался от приглашения президента России Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани.

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Комментарии
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Надежда Иванова
Губошлёп этот Вучич!!!!
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16 час.
Надежда Иванова
Народ куда смотрит?
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16 час.

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