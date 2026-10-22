В Москве и Подмосковье предлагают провести эксперимент по продаже российского вина через интернет. Законопроект рекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы по экономической политике, сообщают «Вести».
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