В петербургском отделении партии «Зеленые» новое руководство. Во главе фракции следующие пять лет будет стоять Кристина Черемных.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В петербургском отделении партии «Зеленые» новое руководство. Во главе фракции следующие пять лет будет стоять Кристина Черемных.