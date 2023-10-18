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В России начались продажи кроссоверов Geely Coolray по цене от 2,6 млн рублей

В России начались продажи кроссоверов Geely Coolray по цене от 2,6 млн рублей

Российские дилеры Geely начали продажи обновленных кроссоверов Coolray. Новинка предлагается в четырех комплектациях по цене от 2,6 до 2,9 млн рублей, говорится в сообщении китайской компании, которое поступило "Газете.

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