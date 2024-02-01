Люди могли погибнуть во сне: ночью загорелся частный дом в Уссурийске

Поздней ночью произошел пожар в частном доме на улице Афанасьева в Уссурийске. На сообщение о возгорании специалисты отреагировали оперативно, предотвратив трагедию, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.