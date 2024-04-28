Трое туристов заблудились в горах в районе посёлка Оползневое

Вчера в 18:00 в службу спасения поступила информация о том, что во время туристической прогулки по тропе Керезла (район посёлка Оползневое в Большой Ялте) три человека сбились с маршрута и вышли на труднодоступный участок местности.
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