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Крымское информационное агентство

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  • Александр
    а что так мало???Крымчанин, которы...
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    Поймать извергов и накормить до отвала этой отравой. Скорую вызвать на констатацию смерти.В Симферополе поя...
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    чтож она такия страшная... хотя... суть проявляется во вне...Крымчанка, оскорб...

Трое туристов заблудились в горах в районе посёлка Оползневое

Трое туристов заблудились в горах в районе посёлка Оползневое

Вчера в 18:00 в службу спасения поступила информация о том, что во время туристической прогулки по тропе Керезла (район посёлка Оползневое в Большой Ялте) три человека сбились с маршрута и вышли на труднодоступный участок местности.

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