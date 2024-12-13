Появились подробности ДТП, случившегося ночью 12 декабря у дома 77 по Невскому проспекту. 21-летний водитель (уроженец Саратовской области) формально задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Появились подробности ДТП, случившегося ночью 12 декабря у дома 77 по Невскому проспекту. 21-летний водитель (уроженец Саратовской области) формально задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.