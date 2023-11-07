Нередко в чаты и на каналы к российским публицистам забегают так называемые МАУРУ – «малэнькый адекватный умеренный русскоговорящий (можно русский) украинец».
Никогда и ни в чём не виноватые
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
...всё визжал и визжал кривляясь тупой коммунякнутый кретин Кузнецов (я вот просто констатирую то, что вижу постоянно в его камментах обращённых ко мне - если ему так не нравится всё что написано мной, зачем этот маньяк тупой постоянно лезет ко мне со своими истошно-злобными тяфк-тяффками кретина?? Это у него зависимость такая?? Не нравится - не читай и вали отлизывать под хвостами своих коммунякнутых друганов и лайкай славословие сталирастни - нет - упорно лезет получить дежурный фак от меня в своё тупо тяффчущее грызло - ну ведь он точно не здоровый на голову!!))
Ответить
1 д.
Николай Кузнецов
Во бестолочь больная, всегда одни и те же слова
Ответить
1 д.
басурманин шкодник
Виноват в нацистском кителе на украдине,Н.С.Хрущев ,который выпустил Бэндэровцев из лагерей.Денацификация не была завершена.На западной Украине ненависть ко всему русскому прививалась на бытовом уровне.Батько учил своих сыновей,что ,,москаль"это враг.А тов.американцы сумели это раздуть .
Ответить
1 д.
Свежие комментарии