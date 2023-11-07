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Никогда и ни в чём не виноватые

Никогда и ни в чём не виноватые

Нередко в чаты и на каналы к российским публицистам забегают так называемые МАУРУ – «малэнькый адекватный умеренный русскоговорящий (можно русский) украинец».

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Комментарии
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Sergiy Che
...всё визжал и визжал кривляясь тупой коммунякнутый кретин Кузнецов  (я вот просто констатирую то, что вижу постоянно в его камментах обращённых ко мне - если ему так не нравится всё что написано мной, зачем этот маньяк тупой постоянно лезет ко мне со своими истошно-злобными тяфк-тяффками кретина?? Это у него зависимость такая?? Не нравится - не читай и вали отлизывать под хвостами своих коммунякнутых друганов и лайкай славословие сталирастни - нет - упорно лезет получить дежурный фак от меня в своё тупо тяффчущее грызло - ну ведь он точно не здоровый на голову!!))
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1 д.
Николай Кузнецов
Во бестолочь больная, всегда одни и те же слова
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1 д.
басурманин шкодник
Виноват в нацистском кителе на украдине,Н.С.Хрущев ,который выпустил Бэндэровцев из лагерей.Денацификация не была завершена.На западной Украине ненависть ко всему русскому прививалась на бытовом уровне.Батько учил своих сыновей,что ,,москаль&quot;это враг.А тов.американцы сумели это раздуть .
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1 д.

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