Никогда и ни в чём не виноватые

Sergiy Che

...всё визжал и визжал кривляясь тупой коммунякнутый кретин Кузнецов (я вот просто констатирую то, что вижу постоянно в его камментах обращённых ко мне - если ему так не нравится всё что написано мной, зачем этот маньяк тупой постоянно лезет ко мне со своими истошно-злобными тяфк-тяффками кретина?? Это у него зависимость такая?? Не нравится - не читай и вали отлизывать под хвостами своих коммунякнутых друганов и лайкай славословие сталирастни - нет - упорно лезет получить дежурный фак от меня в своё тупо тяффчущее грызло - ну ведь он точно не здоровый на голову!!))