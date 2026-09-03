Таможенники изъяли 6,7 млн пачек сигарет общей стоимостью более 1 млрд рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Центральной оперативной таможни пресекли канал контрабанды табачной продукции из Белоруссии и изъяли 6,7 млн пачек сигарет общей стоимостью более 1 млрд рублей на внутреннем рынке.
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