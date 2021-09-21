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ЦИК подсчитал 100 % бюллетеней на выборах в Госдуму. Итоговый результат «Единой России» — 49,82 %

ЦИК подсчитал 100 % бюллетеней на выборах в Госдуму. Результаты опубликованы на сайте комиссии. Итоговый результат «Единой России» по партийным спискам составил 49,82 %.

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