ЦИК подсчитал 100 % бюллетеней на выборах в Госдуму. Итоговый результат «Единой России» — 49,82 %

ЦИК подсчитал 100 % бюллетеней на выборах в Госдуму. Результаты опубликованы на сайте комиссии. Итоговый результат «Единой России» по партийным спискам составил 49,82 %.
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