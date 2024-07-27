Мирошник: с 2014 года от рук Украины в ДНР и ЛНР погибли не менее 307 детей

С 2014 года от рук украинской стороны в ДНР и ЛНР погибли не менее 307 детей. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник, информирует РИА Новости.
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