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СахПресс

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Дождь, где-то жара: озвучен прогноз погоды в Сахалинской области на день 7 сентября

Дождь, где-то жара: озвучен прогноз погоды в Сахалинской области на день 7 сентября

В понедельник, 7 сентября ,на Сахалине сохранится теплая погода. Кое-где пройдет дождь, сообщили в региональном гидрометцентре.

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