Рынок колеблется, в лидерах «Эталон»Российский рынок начал торги незначительными изменениями: индекс МосБиржи на старте торгов прибавил 0,05%, до 3243,93 пункта, РТС опустился на 0,01%, до 1122,27 пункта .
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