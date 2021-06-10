Разработано руководство по контролю качества при строительстве метро

Руководство по контролю качества скрытых работ геофизическими методами при строительстве подземных сооружений, включая объекты метро, разработано в Москве, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
Руководство по контролю качества скрытых работ геофизическими методами при строительстве подземных сооружений, включая объекты метро, разработано в Москве, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
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