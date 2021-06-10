Стройкомплекс Москвы

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Разработано руководство по контролю качества при строительстве метро

Разработано руководство по контролю качества при строительстве метро

Руководство по контролю качества скрытых работ геофизическими методами при строительстве подземных сооружений, включая объекты метро, разработано в Москве, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

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