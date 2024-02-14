Насколько вредно для вас глотание жвачки?

Когда вы были ребенком и впервые жевали жвачку, окружающие вас взрослые внушали вам страх, чтобы вы ее выплюнули, или вы были нормальным человеком? В любом случае, общеизвестно, что нельзя глотать жевательную резинку.
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