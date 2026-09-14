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Екатеринбургская дума выходит с летних каникул

Екатеринбургская дума выходит с летних каникул

Городская дума Екатеринбурга начинает осеннюю сессию. С 15 сентября депутаты приступают к работе в комиссиях, а 22 сентября состоится первое пленарное заседание.

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