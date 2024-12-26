Глава ДНР пообещал начать разминирование и обследование аэропорта в Донецке в 2025 году

Денис Пушилин сообщил о подготовительных работах по восстановлению донецкого аэропорта, которые стартуют уже в следующем году.
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