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«Бешикташ» — «Марсель» — 4:1. Видеообзор матча Лиги Европы

«Бешикташ» — «Марсель» — 4:1. Видеообзор матча Лиги Европы

В четверг, 17 сентября, состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Бешикташ» — «Марсель».В четверг, 17 сентября, состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Бешикташ» — «Марсель».

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